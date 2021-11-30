РИАМО - 30 ноя. Во вторник завершается голосование «Народный доктор Московской области». Его запустили 1 ноября на портале «Добродел». У жителей региона есть последняя возможность отдать свой голос за детского и взрослого врача любой специальности, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Главная задача голосования – поддержать медицинских специалистов, работающих в медицинских организациях региона. Жители могут высказать благодарность своим любимым врачам, дать высокую оценку их труду. На данный момент свои голоса отдали почти 31 тыс. жителей региона», – сказала зампред правительства области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Каждый участник может отдать свой голос только за одного специалиста. По итогам голосования в регионе выберут «Народного детского доктора» и «Народного взрослого доктора».

На сегодняшний день активнее всего голосуют жители Балашихи (более 2,1 тыс. человек). В Орехово-Зуевском округе проголосовали более 2 тыс. человек, а в Ступине – 1,6 тыс.

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