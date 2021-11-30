РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. Пациентам социально-оздоровительного центра «Надежда» в Подольске показали благотворительный спектакль Клуба любителей театра, сообщил режиссер театра Владимир Абарбанель.

Подольская благотворительная студия «Клуб любителей театра» 28 ноября с успехом сыграла комедию Николая Хмельницкого «Нерешительный, или семь пятниц на неделе» в подольском социально-оздоровительном центре для пожилых и инвалидов «Надежда».

«Одновременно с показом бесплатных спектаклей студия готовит к выпуску комедию Владимира Соллогуба «Беда от нежного сердца», которую тоже планирует показывать бесплатно для малоимущих, пожилых и инвалидов», - написал Абарбанель на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в настоящее время студия собирает средства на пошив костюмов и создание декораций.