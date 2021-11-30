РИАМО - 30 ноя. Из-за непогоды во вторник для посетителей временно закрылся Московский зоопарк, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.

Дальнейшее решение о работе учреждения будет приниматься исходя из погодных условий.

В ночь на вторник в столице начался сильный дождь, который сопровождается порывистым ветром. Синоптики предупреждают, что порывы ветра в течение дня могут достигать 25 м/с.

Кроме того, вечером прогнозируют похолодание. Предполагается, что плюсовые температуры сменятся отрицательными.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин предупредил москвичей о непогоде и попросил их беречь себя.

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