РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. Подольская спортсменка победила в межрегиональном турнире по настольному теннису в Воронеже, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

В Воронеже с 24 по 28 ноября проходил Межрегиональный турнир по настольному теннису «Кубок юных надежд памяти мастера спорта СССР Е. Н. Заяц». В нем приняли участие и подольские спортсмены. Так, Ирина Козеева, представляющая спортивную школу олимпийского резерва «Космос» Подольска, стала победительницей турнира.

Спортсменку и ее тренеров Ольгу Сурову и Татьяну Застрашкину поздравили с победой, им пожелали дальнейших успехов.

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