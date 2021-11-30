РИАМО - 30 ноя. Из-за ливня, сильного ветра и надвигающегося снегопада компания «Россети Московский регион» ввела режим повышенной готовности на всей территории обслуживания, сообщает пресс-служба организации.

К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы 443 бригады в составе 2 291 человека и 2 093 единиц спецтехники. Также при необходимости они будут задействованы в ликвидации последствий непогоды и оперативном восстановлении электроснабжения.

124 передвижных дизель-генераторных установки общей мощностью 37 142 кВт готовы в случае необходимости обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения.

Ливень начался в Московском регионе в ночь на вторник, он сопровождается сильным ветром. По прогнозу, порывы ветра будут достигать 25 м/с. Также вечером ожидается гололедица.