РИАМО - 30 ноя. По последним данным, на Москву помимо ливня и снегопада, также обрушится сильный ветер с порывами до 25 м/с. Горожанам стоит быть внимательными и беречь себя, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Прогноз погоды становится тревожнее. Помимо осадков, дождя, снега и гололеда усиливается штормовой ветер. По последнему прогнозу предполагаются порывы до 25 м/с. Это очень много и представляет реальную опасность для жизни. Берегите себя», — написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Он добавил, что сейчас все городские службы работают в режиме повышенной готовности.

По данным синоптиков, к вечеру вторника температурный фон в Московском регионе резко сменится с положительных значений на отрицательные, прогнозируется гололедица и порывистый ветер.

Между тем, ранее в Москве был побит температурный рекорд по теплу и рекорд по низкому атмосферному давлению.

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