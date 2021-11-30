РИАМО - 30 ноя. В районе остановки «Панфиловский путепровод» на севере Москвы из-за наклонившегося на контактную сеть дерева задерживаются трамваи №№ 6, 15, 28, 30, 31, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Маршруты трамваев были временно скорректированы в связи с ситуацией, водители объявляют пассажирам об изменениях.

Ранее сообщалось, что во вторник в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с.

Жителям столицы рекомендовали соблюдать меры предосторожности: не приближаться к рекламным щитам, деревьям и шатким конструкциям. По возможности стоит не выходить на улицу.