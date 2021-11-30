РИАМО - 30 ноя. Шоу Первого канала «Ледниковый период» пройдет на самых больших катках, в парках и на центральных площадях Московской области в рамках проекта «Зима в Подмосковье», сообщает пресс-служба регионального Минкульта.

На шоу можно будет увидеть выступления звезд российского фигурного катания. Выступление пройдет на 14 площадках.

Продюсер шоу - чемпион Европы и Мира в танцах на льду, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух. Программа включает 10 музыкальных дивертисментов длительностью 45 минут. Все выступления будут идти на улице.

Первые выступления пройдут уже в предстоящие выходные: 4 декабря в Красногорске (Павшинская пойма, Красногорский бульвар, 30) и Химках (каток «На театральном», ул. Калинина, д. 2). А 5 декабря в Ногинске (Центральный городской парк, ул. Леснова, д. 2), Черноголовке (хоккейный комплекс, бульвар Архитектора Толмачева, д. 3).

11 декабря шоу покажут в Долгопрудном (парк находится между ул. Академика Лаврентьева и ул. Спортивной), 12 декабря - в Щелкове (хоккейная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса, ул. Центральная, 73, стр. 2).

18 декабря выступят в Серпухове (парк «Питомник», ул. Советская и ул. Фирсова) и в Домодедове (площадь 30-летия Победы, 1), 19 декабря - в Люберцах (ПКиО «Наташинский парк», ул. Митрофанова, ул. Шевлякова) и Балашихе (парк «Пехорка», ул. Парковая, вл. 5).

25 декабря - в Красногорске (д. Путилково, ул. 70-летия Победы) и в Одинцовском горокруге (д. Раздоры, парк Малевича). 26 декабря - в Королеве (Центральный городской парк им. М.И. Калинина, ул. Терешковой, д. 1) и Сергиевом Посаде (парк «Скитские пруды», ул. Вифанская, вл. 151).

Вход на шоу бесплатный.