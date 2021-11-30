РИАМО - 30 ноя. В Подмосковье после лечения от коронавирусной инфекции полностью выздоровели еще 1952 пациента, общее число вылеченных в регионе достигло 521 394, сообщает оперштаб.

За сутки в области выявили 2215 случаев инфицирования, всего в регионе за пандемию зафиксировали 589 566 случаев заражения коронавирусом. Умерли за сутки 50 граждан, с начала пандемии в области скончались 10 449 человек с Covid-19.

Обезопасить себя и своих близких от Covid-19 позволит вакцинация. Особенно это важно для пожилых людей, так как они входят в группу риска.

Ранее Минздрав региона сообщал, что свыше 13 млн ПЦР‑тестов на Covid‑19 сделали в Подмосковье.

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