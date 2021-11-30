РИАМО - 30 ноя. За минувшие сутки в России умерли 1229 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус. С начала пандемии жертвами инфекции стали 275 193 человека, сообщает оперштаб.

Также за сутки в России выздоровели 33 442 гражданина и выявили 32 648 новых случаев заражения. Всего за пандемию в РФ вылечили от коронавируса 8 329 253 человека. Общее число умерших на сегодня составляет 275 193, из них 1229 — за истекшие сутки.

Ранее в Ботсване и ЮАР был обнаружен новый штамм коронавируса «омикрон». По мнению экспертов, он может быть более заразным, чем предыдущие варианты инфекции.

Новый штамм уже выявили в Германии, Бельгии, Великобритании, Гонконге, Израиле и Австралии. По данным Роспотребнадзора, на территории РФ «омикрон» не обнаружен.

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