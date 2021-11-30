РИАМО - 30 ноя. За минувшие сутки в Московской области выявили 2215 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных случаев с начала пандемии в регионе составляет 589 566, сообщает оперштаб.

В Подмосковье с начала пандемии провели свыше 13 млн ПЦР-исследований на коронавирус. Ежедневно проводят 30-35 тыс. ПЦР-тестов. Такой тест является одним из основных методов определения наличия вируса в организме.

Жителям рекомендуют вакцинироваться, чтобы снизить риск заражения и избежать тяжелого течения заболевания.

В следующем году в подмосковном бюджете предполагается зарезервировать около 100 млрд рублей для борьбы с Covid-19.

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