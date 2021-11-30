РИАМО - 30 ноя. За минувшие сутки на территории России подтвердили 32 648 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране зафиксирован 9 636 881 случай инфицирования, сообщает оперштаб.

Кроме того, за сутки в стране выздоровели 33 442 пациента, общее число вылеченных выросло до 8 329 253. Умерли 1229 человек с коронавирусом, всего умерших насчитывается 275 193.

Врачи напоминают, что самым действенным способом защититься от коронавируса является вакцинация. Сейчас в России прививают только граждан старше 18 лет.

Однако, как рассказал директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, до конца декабря может начаться вакцинация от коронавирусной инфекции подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Ранее в стране был зарегистрирован препарат для подростков «Спутник М». Прививки от Covid-19 детям до 15 лет будут делать только при согласии родителей.

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