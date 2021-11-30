РИАМО - 30 ноя. В столице за прошедшие сутки выявили 2788 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных случаев составило 1 946 717, сообщает столичный оперштаб.

Единственным эффективным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. В настоящее время ученые НИЦ имени Гамалеи начали работу по адаптации российской вакцины «Спутник V» под новый штамм коронавируса «омикрон».

По состоянию на 26 ноября, коллективный иммунитет в столице достиг 71%. Первую прививку от Covid-19 поставили 6 252 513 человек, полную вакцинацию прошли 5 676 308 горожан.

В столице отмечается спад заболеваемости. Сокращается количество госпитализаций, что позволяет ряду медучреждений вернутся к плановому приему.

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