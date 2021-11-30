РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 ноя. В доме №22 в деревне Торбеево городского округа Люберцы, по предварительным данным, взорвался дизельный котел, сказал представитель Люберецкого ТУ ГКУ «Мособлпожспас» Евгений Черепанов.

Ранее на сайте ГУ МЧС России по Московской области сообщалось, что во вторник утром из-за хлопка обрушилось 2/3 дома. Сообщение о взрыве поступило в 04:48.

«Предварительно, взорвался дизельный котел. На месте было 2 ребенка. Одного родители достали из-под обломков до приезда спасателей. С помощью ГАСИ спасатели извлекли пострадавшую 8 лет из-под обломков», - сказал Черепанов.

На месте работали сотрудники пожарно-спасательной части №232.