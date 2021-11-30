РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 ноя. Групповой чат создадут в одном из мессенджеров для организации прямого диалога с жителями деревни Федурново подмосковной Балашихи по решению проблемных вопросов, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Михаил Объедков.

Объедков по поручению главы Балашихи Сергея Юрова вместе с депутатами совета депутатов округа Светланой Танановой, Вячеславом Крыловым, начальником управления транспорта, дорог и связи Михаилом Поликановым, начальником управления стройкомплекса Анной Ульяновой, замначальника управления образования администрации Балашихи Людмилой Мартыновой провел встречу с жителями деревни Федурново, на которой обсудил ряд вопросов.

«Один из самых основных вопросов, обозначенных жителями, - это строительство школы. В настоящее время 183 ребенка обучаются в школе №18 в Агрогородке и 124 ученика - в мкрн Заря. Необходимо организовать перевозку детей в школу в мкрн Заря, так же как организовано в Агрогородке. Озвучен вопрос ремонта детсада», - написал Объедков в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в ближайшее время вместе с коллегами из депутатского корпуса посетит детский сад.

Кроме того, на встрече жители дополнительно обозначили ряд вопросов, связанных с ремонтом библиотеки, амбулатории, спортивных и дестких площадок, организации дополнительного уличного освещения.

«Все без исключения вопросы взяты администрацией и депутатами в работу. Договорились с жителями создать групповой чат в одном из мессенджеров и организовать прямой диалог по решению проблемных вопросов», - заключил Объедков.