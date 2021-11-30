РИАМО - 30 ноя. Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево обнаружили у пассажирки рейса Нью-Йорк – Москва незадекларированные швейцарские часы Hublot, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Шереметьевской таможни.

Гражданка Белоруссии прошла через «зеленый» коридор, чем заявила об отсутствии у нее обязательных к декларированию товаров.

Когда таможенники проверили чемодан женщины, то нашли там незадекларированные золотые наручные часы марки Hublot. Стоимость аксессуара составила 2,2 млн рублей.

В отношении пассажирки возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ.