РИАМО - 30 ноя. Страховой Дом ВСК возместил расходы на потерю вертолета МИ-17 военно-воздушных сил Руанды во время полетов в рамках логистической поддержки военных подразделений в июне текущего года, сообщает пресс-служба ВСК.

В ходе осмотра эксперт компании квалифицировал конструктивную гибель транспортного средства в результате пожара. Авария была признана страховым случаем. Выплата ВВС государства составила 9,5 млн долларов США.

«Крушение вертолета – это страшное чрезвычайное происшествие. К счастью, все члены экипажа остались живы, и только один из них получил травмы. Желаем ему полного выздоровления и скорейшего возвращения к работе. ВСК всегда ответственно подходит к исполнению своих обязательств по договорам страхования, поэтому полностью компенсировала полученный ущерб», - отметил Владимир Антипов, руководитель центра урегулирования претензий Страхового Дома ВСК.