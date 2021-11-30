Чуть больше месяца осталось до вступления в силу нового порядка оказания помощи онкологическим больным. Приказ Минздрава, призванный заменить действующий порядок, вызвал неоднозначную оценку среди докторов и пациентов, спровоцировав бурное обсуждение в социальных сетях. В плюсах и минусах нового документа обозреватель РИАМО разбиралась вместе с экспертами.

Что изменится

Порядок оказания помощи взрослым, которые страдают онкологическими заболеваниями, изменится с 1 января 2022 года. Соответствующий документ был разработан Минздравом, еще весной утвержден Минюстом и в начале нового года вступит в силу. Новые правила закрепляют маршрутизацию пациентов с онкологическими заболеваниями на территории регионов их проживания.

Как отмечает генеральный директор группы компаний «Медскан», онколог Андрей Модестов, новый порядок оказания помощи онкологическим пациентам существенно улучшит все виды сопровождения и качество оказываемой медицинской помощи для онкологических пациентов.

«В каждом регионе есть свой приказ о маршрутизации онкологического пациента, начиная с первичного звена – любой точки населенного пункта, где пациент живет, либо места, где выявили заболевание. Далее пациент должен попасть либо в онкологический центр, либо в другую больницу, где есть онкологический профиль, например, нейрохирургический».

Все это, отмечает Модестов, прописано как в общем новом федеральном приказе, так и в региональных. Если пациент хочет лечиться в другом медицинском центре, на любом этапе он имеет право получить форму 057У и с ней приехать в другой регион или Москву. В научно-медицинских исследовательских центрах также могут принять по данному документу.

По словам онколога, приказ также устанавливает обязательное проведение консилиумов, включая трех онкологов разного профиля: хирурга, специалиста по противоопухолевой лекарственной терапии и радиотерапевта.

«Когда идет речь о лечении онкологического заболевания, где используется комбинированная терапия, не всегда нужно начинать с хирургического лечения. При распространенности опухолевого процесса обычно начинают лечение либо с предоперационной лучевой радиотерапии, либо с неоадъювантной противоопухолевой лекарственной терапии. Здесь пациенту важно точно определить правильное лечение и начать с правильного этапа, учитывая стадию процесса и распространенность заболевания», – отмечает Модестов.

Поэтому, по словам онколога, важно учитывать мнение как минимум трех специалистов. Также в консилиум могут дополнительно включаться как морфологи, которые занимаются гистологической верификацией опухолей, так и другие специалисты по профилю раковой локализации.

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Новый принцип маршрутизации

Задача нового приказа Минздрава РФ № 116н – отрегулировать и упорядочить вопросы оказания медицинской помощи взрослым при онкологических заболеваниях, говорит доктор медицинских наук, профессор, хирург-онколог, главный хирург университетской клиники Александр Аллахвердян. Однако сам текст и то, как он регламентирует многие вопросы, по словам эксперта, вызывает большие сомнения в эффективности этого документа.

Одно из самых спорных положений приказа касается маршрутизации пациентов. Сегодня право выбирать, в какой медицинской организации лечиться, закреплено за пациентами федеральным законом № 323 «Об охране здоровья граждан». Однако уже с 1 января решать, где именно нужно лечиться человеку, будет специальная комиссия.

«И речь тут не только в дани уважения каждому гражданину и его способности самостоятельно принимать решения по выбору медучреждения для лечения. Все это время именно федеральный закон создавал основу для здоровой конкуренции», – говорит Александр Аллахвердян.

Онколог призывает вспомнить историю создания государственной страховой медицины в Великобритании. Когда в этой стране появилась сеть медицинских учреждений, оказывавших помощь, врачи боролись за пациентов путем повышения своего уровня. И в результате пациент приносил деньги тому доктору, который лечил лучше всех и имел хорошие отзывы.

«Теперь представьте, что есть некая федеральная медицинская организация, уже наработавшая высочайший уровень оказания онкологической помощи, и есть более слабое по уровню профессионализма региональное медицинское учреждение. При этом маршрутизация пациентов осуществляется в региональную организацию, а федеральная простаивает. В итоге и там, и там упадет уровень, ведь в региональном учреждении знают, что больные придут к ним независимо от результата. А из федеральной, ввиду отсутствия пациентов, будут уходить специалисты, которые годами создавали технологии лечения и оттачивали мастерство», – поясняет онколог.

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Проблемы нового закона

Как отмечает Аллахвердян, сам механизм маршрутизации больных в приказе прописан очень неопределенно. Согласно документу, порядок маршрутизации определяется органом государственной власти субъекта РФ. Он будет направлять пациентов на лечение в медицинские учреждения, которые вошли в специальный перечень. Однако критерии, по которым медицинские учреждения будут отбираться для этого перечня, не указаны.

«Фактически эта статья приказа отдана на откуп чиновникам, которые будут решать, кто достоин участвовать в маршрутизации, а кто нет. И тут возникает естественный соблазн удержать средства, приходящие по ОМС, в подведомственных организациях своего региона», – говорит онколог.

В приказе определена коечная мощность медицинских организаций для включения в перечень, однако ничего не говорится о качестве оказания помощи в учреждении, отмечает эксперт. Он призывает вспомнить о многоэтапной системе анализа качества лечения, которая широко практиковалась в системе здравоохранения в советское время.

«В рамках этой системы летальность в больнице пристально изучалась в региональных Горздравах и Облздравах, на кафедрах местных институтов рассматривались способы ее снижения. Всего этого сейчас нет», – резюмирует Аллахвердян.

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Удержать кадры

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Новый Приказ может ударить в 2022 году и по наработанным школам оказания высокотехнологичной хирургической помощи онкобольным. В частности, могут пострадать сложные разделы онкологической хирургии на органах грудной клетки и брюшной полости, в которых вопрос травматизма операций всегда играл колоссальную роль.

Как отмечает эксперт, до недавнего времени онкологическая хирургия развивалась по топографическому принципу. К примеру, рак легкого, пищевода и средостения оперировали торакальные хирурги, а рак поджелудочной железы и тонкой кишки – абдоминальные. При этом в многопрофильных стационарах в последние десятилетия в связи с успехами в смежных врачебных дисциплинах у врачей появились совершенно новые возможности для развития.

Так, например, сам Александр Аллахвердян – торакоабдоминальный хирург высшей категории – в течение многих лет руководил центром «Видеоэндоскопическая и малоинвазивная хирургия» в одном из крупнейших научно-исследовательских институтов столицы. Его подразделение занималось разработкой малотравматичных методов лечения, но при этом подразумевающих выполнение больших объемов полноценных операций.

Профессор проводил сложнейшие операции по удалению пищевода, легкого, вилочковой железы, желудка анатомически ювелирно, через небольшие проколы. Также вместе с коллегами он отрабатывал методики кардиоонкологии, выполняя операции у тяжелейших категорий возрастных пациентов.

«Я не призываю рубить с плеча и разносить сложную онкологическую хирургию только по многопрофильным стационарам. Однако новый порядок оказания медицинской помощи может замкнуть большое количество пациентов со сложной локализацией опухолей на районном уровне тех стационаров, где нет опыта выполнения сложных расширенных операций на органах грудной клетки и брюшной полости. Такая тенденция уже ярко проявилась на фоне пандемии Covid-19 ввиду ограничений», – добавляет профессор.

Чтобы не нанести вреда пациентам, Аллахвердян призывает уделить большое внимание подготовке и распределению кадров в онкологических учреждениях и обязательно контролировать качество оказания помощи, привлекая авторитетных онкологов.

«Такой подход позволит создать стройную систему оказания медицинской помощи, контролировать правильность тактических подходов и не потерять качество в ущерб выполнения плана по количеству», – добавляет эксперт.

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