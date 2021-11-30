РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 ноя. На Домодедовском шоссе в сторону области образовалась пробка длиной 3,6 км, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По состоянию на 11:05 пробка начинается от остановки «Домодедово Парк» и длится до пересечения Домодедовского шоссе и Весенней улицы.

В сторону Москвы движение затруднено на Домодедовском шоссе от пересечения с улицей Отрадной до остановки «Церковь».

Также пробка образовалась на Каширском шоссе от пересечения с улицей Коломийца до пересечения с улицей Советской.