РИАМО - 30 ноя. «Мосинжпроект» возглавил десятку лидеров по объему реализованной продукции среди российских компаний, занимающихся инжинирингом и промышленно-инфраструктурным строительством. Рейтинг компания возглавляет второй год подряд, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Таковы данные ежегодного исследования международного рейтингового агентства RAEX.

«Среди 600 крупнейших компаний России по объему реализованной продукции наш холдинг занимает 65 место. Мы ежегодно улучшаем наши позиции в первой сотне RAEX-600: в прошлом году мы стали 79-ми, а теперь улучшили результат сразу на 14 пунктов. В отраслевом топ-10 – «Инжиниринг и промышленно-инфраструктурное строительство» – мы второй год лидируем», – сказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Он добавил, что темпы роста выручки инжинирингового холдинга в прошлом году составили почти 20%. Это стало возможным благодаря реализации масштабных проектов и постоянному расширению сферы деятельности компании.

«Мы занимаемся развитием Московского метрополитена, участвуем в создании системы хордовых магистралей столицы. Построенные нами крупные гражданские объекты неоднократно выходили в финал и получали призы престижных международных премий. Также «Мосинжпроект» выступает оператором развития территорий ряда крупных градостроительных проектов. Все это позволяет нам постоянно занимать высокие строчки как в отечественных, так и в международных рейтингах», – подчеркнул Кравцов.

Он добавил, что в этом году компания сохранила лидерство и в секторе «Строительство инфраструктуры» рейтинга крупнейших компаний России – РБК 500. В общем рейтинге холдинг также занял 65 место, улучшив свои позиции на 9 пунктов.

Также на 9 пунктов «Мосинжпроект» в этом году поднялся в международном рейтинге 250 крупнейших строительных компаний мира. В ENR’s 2021 Top 250 Global Contractors холдинг занял 114 место.

Рейтинг «Крупнейшие компании России по объему реализации продукции» (RAEX-600) выявляет самые крупные компании российской экономики на основе результатов их деятельности. Целью проекта является анализ роли крупного бизнеса в экономическом развитии страны, его структуры и основных тенденций развития. Рейтинг реализуется под контролем международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC), которая входит в «большую четверку» аудиторских компаний мира.