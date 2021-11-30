РИАМО - 30 ноя. «Мосинжпроект» возглавил десятку лидеров по объему реализованной продукции среди российских компаний, занимающихся инжинирингом и промышленно-инфраструктурным строительством. Рейтинг компания возглавляет второй год подряд, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Таковы данные ежегодного исследования международного рейтингового агентства RAEX.
Он добавил, что темпы роста выручки инжинирингового холдинга в прошлом году составили почти 20%. Это стало возможным благодаря реализации масштабных проектов и постоянному расширению сферы деятельности компании.
«Мы занимаемся развитием Московского метрополитена, участвуем в создании системы хордовых магистралей столицы. Построенные нами крупные гражданские объекты неоднократно выходили в финал и получали призы престижных международных премий. Также «Мосинжпроект» выступает оператором развития территорий ряда крупных градостроительных проектов. Все это позволяет нам постоянно занимать высокие строчки как в отечественных, так и в международных рейтингах», – подчеркнул Кравцов.
Он добавил, что в этом году компания сохранила лидерство и в секторе «Строительство инфраструктуры» рейтинга крупнейших компаний России – РБК 500. В общем рейтинге холдинг также занял 65 место, улучшив свои позиции на 9 пунктов.
Также на 9 пунктов «Мосинжпроект» в этом году поднялся в международном рейтинге 250 крупнейших строительных компаний мира. В ENR’s 2021 Top 250 Global Contractors холдинг занял 114 место.
Рейтинг «Крупнейшие компании России по объему реализации продукции» (RAEX-600) выявляет самые крупные компании российской экономики на основе результатов их деятельности. Целью проекта является анализ роли крупного бизнеса в экономическом развитии страны, его структуры и основных тенденций развития. Рейтинг реализуется под контролем международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC), которая входит в «большую четверку» аудиторских компаний мира.
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