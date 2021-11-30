РИАМО - 30 ноя. На съезде с Юго-Восточной хорды на Волгоградский проспект началось возведение пролетных строений эстакады, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Монтаж идет в рамках проекта строительства улично-дорожной сети с искусственными сооружениями. Работы проходят на участке от улицы Грайвороновская до улицы Шоссейной и затрагивают транспортную развязку на пересечении с Волгоградским проспектом.

«Мы приступили к монтажу железобетонных балок и бетонированию пролетных строений эстакады направленного съезда с Юго-Восточной хорды на Волгоградский проспект в сторону области. Кроме этого, на развязке ведется переустройство инженерных коммуникаций, в том числе переустройство теплосети, кабельной линии 110 кВ, работы по усилению коллектора реки Нищенка», – рассказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По проекту будут построены и реконструированы 10,39 км дорог, в том числе 5 эстакад общей длиной 3,2 км. Закончить строительство ЮВХ планируют до конца 2023 года.