РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. Юные подольские баскетболисты завоевали бронзу на турнире «Кубок 800-летия» в Нижнем Новгороде, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

В Нижнем Новгороде с 26 по 28 ноября проходил турнир по баскетболу «Кубок 800-летия» среди команд юношей 2011 г. р. Мероприятие проводилось в рамках празднования Дня города.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Космос» Подольска заняли 3 место. Лучшим игроком в команде «Космос» был признан Данила Михайлов.

Подольских спортсменов и их тренера Сергея Филькова поздравили с достойным результатом, им пожелали в дальнейшем успехов и побед.