РИАМО - 30 ноя. По случаю открытия магазина будут действовать специальные цены. Особое внимание «Галамарт» привлекает рекомендацией группы Иванушки International. В одном из магазинов Кирилл Андреев, Кирилл Туриченко и Андрей Григорьев-Апполонов успели попробовать себя в роли консультантов.
С 29 ноября по 14 декабря в магазине действуют специальные цены на различные группы товаров. Например, форма для запекания будет стоить от 99 рублей, заварочный чайник – от 89 рублей, радиоуправляемый вертолет – от 499 рублей. И, конечно, товары для скорого Нового года: хлопушка или набор шаров – 49 рублей, электрогирлянда – 149 рублей.
А ещё:
• 7 декабря: сушилка для белья – 249 рублей
• 8 декабря: электрический чайник – 199 рублей
• 9 декабря: швабра – 99 рублей
• 10 декабря: беспроводные наушники – 699 рублей
Кроме того, можно будет получить подарки от народного магазина: детский электромобиль, инструменты или набор посуды. Они достанутся нескольким счастливчикам, совершившим покупку от 700 рублей с 6 по 12 декабря.
Адрес: г. Москва, ТЦ «Пятницкий», Пятницкое шоссе, 43, 2 этаж.
Часы работы: 10.00-22.00
Подробности на www.galamart.ru
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