РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. Отряд «Альтаир» победил в военно-патриотической игре «Юнармейская искорка» среди юнармейских отрядов Подольска, сообщили в местном отделении ВВПОД «Юнармия».

На базе Дома «Юнармии» в Быковской школе 27 ноября состоялась​ V открытая военно-патриотическая игра «Юнармейская искорка» среди юнармейских отрядов, посвященная 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. В соревнованиях приняли участие 24 команды юнармейцев округа в возрасте от 10 до 12 лет.

Программа игры включала следующие конкурсы: смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою»; «Полоса препятствий»; «Героические страницы Великой Отечественной войны» и другие.

В результате места распределились следующим образом: 1 место завоевал​ отряд «Альтаир» Толбинской школы; 2 место поделили​ отряды «Фортуна» гимназии им. Подольских курсантов и «Юные талалихинцы» школы №32; 3 место —​ отряды «Дружина» Сынковской школы, «Росток» лицея №1 поселка Львовский и «Юность» Львовской школы №4.

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