РИАМО - 30 ноя. Рядом с 1-м Новоподмосковным переулком и улицей Константина Царева из-за наклонившегося на контактную сеть дерева задерживаются трамваи № 23, 30 и 31, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Маршруты движения транспорта были изменены: от станции метро «Щукинская» трамваи едут до станции «Сокол», а из района Коптево до станции «Войковская».

Дептранс рекомендует пассажирам слушать объявления водителей трамваев.

Во вторник в Москве прогнозируется непогода: ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с и мокрый снег. Горожан призвали соблюдать меры предосторожности и по возможности не выходить на улицу.