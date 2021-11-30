РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 ноя. В рамках Всероссийской патриотической акции «Диалоги с Героями» прошла встреча юнармейцев и молодежи Щелкова с Героем России космонавтом-испытателем Евгением Тарелкиным, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

23 октября 2012 года Евгений Тарелкин в качестве бортинженера совершил полет на Международную космическую станцию на корабле «Союз ТМА-06М». Продолжительность полета составила более 143 суток. За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на МКС, Тарелкину присвоили звание «Герой Российской Федерации».

Встречу с космонавтам провел заместитель директора МЦ «Навигатор» Алексей Васильченко совместно с Общероссийской общественной организацией ветеранов Вооруженных сил РФ.