РИАМО - 30 ноя. Мужчина 1976 года рождения после ссоры со знакомым был доставлен больницу с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ЧП произошло в ночь на 29 ноября в квартире на улице Бирюкова в Орехово-Зуеве. Правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления, им оказался мужчина 1991 года рождения.

Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело.