РИАМО - 30 ноя. Российские власти планируют усилить контроль за эксплуатацией снегоходов, багги и квадроциклов. Соответствующий документ разработан в Минсельхозе, пишет газета «Коммерсант».

Как уточняет издание, сначала документ нацеливался на с/х технику, но после пересмотра он коснется и владельцев другого внедорожного транспорта.

В законопроекте будут перечислены неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация самоходных машин и других видов внедорожной техники. В частности, в список входят неисправности рулевой, тормозной и выхлопной систем, неработающие фары, стоп-сигнал, а также отсутствие номера государственной регистрации.

Если какие-либо из указанных нарушений будут выявлены инспекторами Гостехнадзора, то технику могут опечатать и эвакуировать. При этом конкретные меры будут зависеть от региона: они смогут сами их устанавливать.

Разработка нового перечня предусмотрена законом «О самоходных машинах и других видах техники». Он вступает в силу в июле следующего года.

Правительство поддержало законопроект ЕР об отмене обязательного техосмотра>>