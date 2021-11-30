РИАМО - 30 ноя. Женщина 1990 года рождения поступила в больницу Мытищ с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости, полученным в пьяной ссоре, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Оказалось, что ранение потерпевшей нанес ее сожитель 1994 года рождения. ЧП произошло в результате ссоры во время распития алкоголя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Подозреваемый задержан.