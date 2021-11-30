РИАМО - 30 ноя. Сотрудники правоохранительных органов задержали на улице Летной в Мытищах 41-летнего уроженца ближнего зарубежья, которого подозревают в сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«При личном досмотре злоумышленника в его сумке обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с 20 расфасованными свертками. По результатам химического исследования, проведенного экспертом ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, установлено, что изъятое является наркотическим веществом – героином, общей массой более 3 г», – сказала начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.

Она уточнила, что дома у задержанного также нашли и изъяли 25 свертков, электронные весы и фасовочные материалы.

Экспертиза показала, что вещество – героин, его масса – более 600 г. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый отправлен под стражу.

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