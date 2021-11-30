РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. Подрядчики приступили к устранению в микрорайоне Климовск Подольска последствий сильного ветра, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

С раннего утра во вторник подрядные организации приступили к устранению последствий.

Жителей просят в случае обнаружения упавших деревьев, развернутых дорожных знаков и оборванных проводов присылать адрес в сообщения группы «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте» или оставлять его в комментариях. Также обязательно просят прикладывать фотографии.

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