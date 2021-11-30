РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 ноя. В историко-краеведческом музее «Усадьба Фряново» Щелкова с 1 по 5 декабря пройдет благотворительная ярмарка, все вырученные средства направят на реабилитацию маленького жителя поселка Фряново Семена Трунова с диагнозом ЗПРР, сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

На ярмарке будут представлены изделия ручной работы, которые можно приобрести в подарок родным и близким на Новый год или Рождество. Ярмарка будет работать 1-5 декабря с 10:00 до 17:00.

Кроме того, 4 декабря в 16:00 состоится инструментальный концерт «Волшебные звуки струн» в исполнении студентов Московского областного музыкального колледжа им. С. С. Прокофьева. Средства от концерта также пойдут на реабилитацию ребенка.