РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 ноя. Госавтоинспекторы призвали водителей в подмосковном Красногорске быть внимательными на дорогах при неблагоприятных погодных условиях, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по городскому округу.

В Подмосковье установилась дождливая погода с сильными порывами ветра.

Госавтоинспекция Красногорска рекомендует участникам дорожного движения учитывать прогноз погоды и быть предельно внимательными.

В случае ситуаций, связанных с неисправностью транспортных средств либо другими происшествиями, необходимо обращаться за помощью в центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону: 8(495)688-81-71 или на единый номер 112.

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