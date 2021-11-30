РИАМО - 30 ноя. Жителям столицы во вторник нужно соблюдать меры предосторожности в связи с порывистым ветром. По возможности лучше воздержаться от пребывания на улице, сообщает пресс-служба московского главка МЧС России.

В Москве с 10:00 до 21:00 ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 20-25 м/с.

Во время непогоды жителям мегаполиса рекомендуется не подходить близко к рекламным щитам и шатким конструкциям, не прятаться от непогоды под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.

Автомобилистам не советуют ставить машины под деревьями, а также совершать резкие маневры на дороге. Соблюдению скорости и дистанции нужно уделить особое внимание.

По возможности москвичей просят не выходить из дома. При необходимости обратиться за помощью можно по короткому номеру 101 или телефону доверия ГУ МЧС по Москве: 8 (495) 637-22-22.

Арктическое вторжение в Московском регионе: какой погоды ждать в декабре>>