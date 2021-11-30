РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 ноя. Пробка протяженностью более 6 км образовалась на выезде из подмосковного Красногорска утром во вторник, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

На Новорижском шоссе в сторону Москвы движение затруднено на участке от поворота на деревню Воронки до МКАД. Сервис оценивает ситуацию на 6 баллов.

После Московской кольцевой дороги скорость движения потока по проспекту Маршала Жукова также снижена до Звенигородского шоссе.

На Волоколамском шоссе наблюдается ряд заторов в обоих направлениях. Автомобилисты попадают в 2-километровую пробку на участке от станции МЦД-2 Пенягино до МКАД. Серьезно затруднен съезд на Ильинское шоссе.

В сторону центра придется постоять от Изумрудных холмов до поворота на улицу Кирова. Сэкономить время, объехав пробку по микрорайону Опалиха, не получится – на выезде со Светлой улицы затор. Также затруднен выезд на Волоколамское шоссе с улиц Народного ополчения, Речной.

В сторону области напряженная дорожная ситуация на участке от улицы Кирова до Успенской церкви.

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