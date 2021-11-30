РИАМО - 30 ноя. Посол РФ в США Анатолий Антонов считает, что происходящая сейчас ситуация в Америке является де-факто выдворением 55 российских дипломатов, сообщает Газета.ru.

Он уточнил, что если дипломаты не покинут страну, то их лишат дипломатического иммунитета, а также привилегий.

«Заявление о том, что отъезд 55 российских дипломатов нельзя расценивать как высылку, также не выдерживает критики. <...> Таким образом, речь идет о фактическом выдворении», — сообщил Антонов в Facebook.

При этом он уверен, что Америка искажает факты и хочет ввести Россию в заблуждение.

Посол также выступил за обнуление всех ограничение на взаимной основе и призвал Вашингтон вернуться к своим международным обязательствам в отношении дипсобственности и нормальной практике функционирования дипмиссий.

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