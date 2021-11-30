РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 ноя. Пробка протяженностью более 6 км образовалась на Щелковском шоссе в Балашихе во вторник утром, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Согласно данным сервиса, на 9:35 во вторник движение затруднено в Балашихе в сторону Москвы от 25 км Щелковского шоссе до поворота на Проектируемый проезд.

Движение также затруднено в сторону Москвы на шоссе Энтузиастов от автостанции Южная до микрорайона Новое Измайлово.

Затор в сторону Москвы образовался и на Носовихинском шоссе от поворота на Керамическую улицу до Серебряного пруда, на Леоновском шоссе от поворота на улицу Брагина до станции Кучино и на Восточном шоссе от станции Черное до станции Заря.

Постоять придется и на улицах: Школьная, Центральная, Советская, Керамическая, Балашихинская и Объездном шоссе.