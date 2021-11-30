РИАМО - 30 ноя. С начала 2021 года в столице построили и ввели в эксплуатацию уже свыше 12 млн «квадратов» различной недвижимости. Годовой план перевыполнен почти наполовину, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Уже по итогам 10 месяцев работы в этом году стало ясно, что мы, несмотря на влияние пандемии и сложные экономические условия, превзошли показатели прошлого года, когда было сдано в эксплуатацию свыше 10 млн квадратных метров недвижимости», — рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Стандартно каждый год в мегаполисе возводится от 8 до 10 млн кв. м различной недвижимости, а в 2021 году за 11 месяцев были превышены все планы.

Ранее в Стройкомплексе заявляли, что в 2021 году в столице планируется ввести в эксплуатацию 8,5 млн кв. м недвижимости, из которых 4 млн «квадратов» – жилье.

Рекордное число квадратных метров различной недвижимости построили в Москве в 2021 г>>