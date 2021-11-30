РИАМО – 30 ноя. В IV молодежном форуме «Наследие» приняли участие более 30 тыс. человек. Мероприятие прошло в онлайн-формате, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия столицы.
Форум прошел с 25 по 27 ноября. В рамках него были организованы познавательная программа, деловая конференция, студенческий конкурс. Участники обсуждали сохранение культурного наследие и включение исторических памятников в современную жизнь мегаполисов.
Она добавила, что в форуме приняли участие более 50 специалистов в области архитектуры, реставрации, урбанистики и социологии из России, Кореи, Нидерландов и Германии.
Спикеры рассказали о создании музея на базе ГЭС-2, о реставрации Миусского трамвайного депо, о реставрации в Центральном телеграфе и о других проектах. Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов отметил, что каждый год в столице реставрируют свыше 100 исторических достопримечательностей.
В студенческом конкурсе приняли участие свыше 100 учащихся из 13 ведущих профильных вузов. Было сформировано 8 команд. В каждой из них были архитекторы, реставраторы, социологи, историки, урбанисты, юристы, менеджеры, экономисты. Команды разрабатывали свои проекты по реставрации Московского Императорского воспитательного дома.
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