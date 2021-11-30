РИАМО - 30 ноя. В отношении 4 генералов и 3 полковников Росгвардии могут возбудить уголовные дела после проверки информации о внедрении в структуру информационной системы (ИС) «Недвижимость» стоимостью около 200 млн рублей, которая так и не заработала. Об этом пишет «Коммерсант».

Поводом для проведения проверки послужили материалы службы собственной безопасности Росгвардии. В частности, военные прокуроры заинтересовались попытками внедрения системы еще в 2012-2016 годах во внутренних войсках МВД.

«Росгвардия, как и внутренние войска,— это огромное хозяйство с сотнями, даже тысячами объектов, которые было необходимо, как и во всех других ведомствах — и гражданских, и военизированных, систематизировать и внести в единый реестр для удобства управления и обслуживания», — сказал источник издания.

Он уточнил, что договоры на создание системы подписали главный центр автоматизированной системы управления (ГЦ АСУ) ВВ МВД и Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина. Как выяснилось позже, система так и не была запущена в работу. Более того, ее даже не существовало.

Высокопоставленным офицерам грозит возбуждение дел по факту злоупотребления должностными полномочиями и крупном мошенничестве.

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