РИАМО - 30 ноя. В рамках столичного проекта «Мама онлайн» центр развития карьеры «Технограда» проведет онлайн-курс «Речь для жизни и карьеры». Его участниц познакомят с правилами дикции и артикуляции, управления голосом, логикой и физиологией речи, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Курс из 4 занятий начнется 2 декабря. На первом вебинаре слушательницам расскажут о физиологии речи и снятии психологических барьеров перед выступлениями. Следующий онлайн-урок пройдет 8 декабря и будет посвящен тому, как дикция и артикуляция спикера влияют на восприятие аудиторией.

Вести занятия будет журналист и педагог Юлия Шустрая. Участницам, прошедшим курс по технике речи, вручат соответствующие сертификаты.

Центр развития карьеры работает на базе инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ. Там помогают в трудоустройстве и выборе профессии.

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