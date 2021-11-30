РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 ноя. Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили жителей Балашихи о том, что из-за резкого ухудшения погоды со вторника можно ожидать гололедицу. Водителям необходимо соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, а пешеходам не выходить на водоемы, покрывшиеся наледью, сообщается на странице Ногинского теруправления ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

По словам первого заместителя начальника региональной противопожарно-спасательной службы Анатолия Плевако, «желтый» уровень погодной опасности действует с 9:00 часов 29 ноября до 9:00 часов 1 декабря.

«Поднимется сильный ветер, столбики термометров поползут вниз, и уже в среду в область придет резкое похолодание», - уточнил Плевако.

Он также обратил внимание жителей столичного региона на то, что в связи резкими изменениями погоды, начиная со вторника, можно ожидать гололедицу и призвал жителей и гостей Московской области быть максимально осторожными и бдительными.

«Водителям транспортных средств необходимо соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. А пешеходам не стоит выходить на водоемы, покрывшиеся наледью, и проверять их на прочность», - заключил Плевако.