РИАМО - 30 ноя. К вечеру вторника температурный фон в Московском регионе резко сменится с положительных значений на отрицательные, прогнозируется гололедица и порывистый ветер. Об этом РИАМО сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодня к вечеру ожидается понижение до минус 1 градуса, при этом в 7 часов у нас было плюс 7,5 градуса. При таких процессах бывает, что максимум температуры приходится на ночное время, а 7 часов к нему относятся. Днем при прохождении холодного фронта происходит понижение температуры», — сказала Позднякова.

Она пояснила, что в такие моменты температура воздуха может резко меняться. Подобные обстоятельства приносят ряд негативных метеофакторов.

Синоптик добавила, что к вечеру вторника в регионе образуется гололедица. Также ожидается порывистый ветер до 18-23 м/с и смена низкого атмосферного давления на высокое.​

Ранее в Москве был побит температурный рекорд по теплу и рекорд по низкому атмосферному давлению.

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