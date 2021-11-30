РИАМО - 30 ноя. К вечеру вторника температурный фон в Московском регионе резко сменится с положительных значений на отрицательные, прогнозируется гололедица и порывистый ветер. Об этом РИАМО сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она пояснила, что в такие моменты температура воздуха может резко меняться. Подобные обстоятельства приносят ряд негативных метеофакторов.
Синоптик добавила, что к вечеру вторника в регионе образуется гололедица. Также ожидается порывистый ветер до 18-23 м/с и смена низкого атмосферного давления на высокое.
Ранее в Москве был побит температурный рекорд по теплу и рекорд по низкому атмосферному давлению.
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