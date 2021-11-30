РИАМО - 30 ноя. Дети 2010 и 2013 годов рождения получили травмы в результате обрушения частного дома, которое произошло минувшей ночью в деревне Торбеево Люберец, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По факту обрушения назначена проверка, во время которой установят причины и обстоятельства произошедшего, а еще дадут оценку исполнению требований федерального законодательства.

По результатам поверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что обрушение произошло из-за хлопка неизвестного происхождения.