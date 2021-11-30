РИАМО - 30 ноя. В столичном районе Ховрино завершается строительство детской поликлиники на 320 посещений в смену. Ввод медучреждения в эксплуатацию запланирован на 2022 год, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На сегодняшний день ведутся кладочные работы наружных и внутренних стен, прокладываются внутренние инженерные коммуникации, началось устройство фасада», - рассказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Здание детской поликлиники возвели по адресу: улица Зеленоградская, владение 27, корпус 1. В кабинетах установят современное оборудование, обустроят холл, места ожидания и систему навигации. В четырехэтажном здании также будет гардероб, буфет, зона приема анализов, кабинет лечебной физкультуры.

На территории поликлиники планируют обустроить детскую площадку, велопарковки, провести озеленение. Медицинское учреждение возвели по новому московскому стандарту поликлиник.