РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 ноя. Сотрудники пожарной охраны за 20 минут потушили горящий автомобиль на Святоникольской улице в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В оперативно-дежурную смену ЦУКС во вторник в 04:05 поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: городской округ Балашиха, улица Святоникольская.

В 04:25 - ликвидация последствий пожара. В тушении пожара задействовали 7 человек и 2 единицы техники. О пострадавших не сообщается.

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