РИАМО - 30 ноя. В столице на строящемся здании в районе улицы Зубовская из-за порывистого ветра сместилась каркасная конструкция строительных лесов, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По факту инцидента организована проверка. Сотрудники ведомства оценят соблюдение законодательства по охране труда и организации безопасности при проведении строительных работ на данном объекте.

Ранее о сильном ветре и снегопаде москвичей предупредили специалисты комплекса городского хозяйства. В период непогоды на улицах столицы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток».

По прогнозам синоптиков, последний день осени будет крайне ветреным и дождливым. Порывы ветра будут достигать 20 м/с.