РИАМО - 30 ноя. На территории деревни Вишенки Рузского округа был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. В настоящее время он не угрожает жизни и здоровью местных жителей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о находке поступило в 15:05 в понедельник от оперативного дежурного ЕДДС округа.

На месте обнаружения боеприпаса выставлена охрана силами местной полиции. Изъять и ликвидировать снаряд планируется 30 ноября силами министерства обороны.

Ранее снаряд времен Великой Отечественной войны находили в микрорайоне Железнодорожный округа Балашиха. Его ликвидировали.

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