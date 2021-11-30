РИАМО - 30 ноя. В декабре центр «Моя карьера» проведет серию мероприятий, посвященных профессиональному планированию и поиску мотивации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Каждый год в декабре мы предлагаем москвичам специальные мероприятия, которые помогут наметить индивидуальный путь профессионального развития», — рассказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

6 декабря начнется марафон «Хочу работать», где расскажут о стратегии трудоустройства, научат составлять резюме и портфолио. 20, 28 и 29 декабря будет работать клуб деловых игр. 24 и 27 декабря пройдет вебинар «Создай свой 2022. Творческий практикум».

Кроме того, 24 декабря проведут вебинар о поиске вдохновения для реализации своего потенциала.

Для участия в мероприятиях нужна регистрация. Получить консультацию карьерного эксперта также можно на портале mos.ru.

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