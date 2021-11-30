РИАМО – 30 ноя. Школьные стадионы в Подмосковье, которые открыли для жителей для занятий спортом, нанесли на интерактивную карту, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

Посмотреть карту можно по ссылке: https://mosreg.ru/sobytiya/karty/shkolnye-sportploshadki-v-podmoskove-uchastniki-proekta-otkrytyi-stadion-karta.

Школьные спортплощадки открываются в рамках проекта «Открытый стадион». Благодаря реализации этой программы жители могут прийти на территорию школы для занятий спортом.

До конца следующего года в регионе планируют открыть для жителей 300 школьных стадионов. Такие площадки должны появиться во всех городских округах региона.

Так, жители уже сейчас могут заниматься спортом на стадионах на базе Лингвистической школы в Люберцах, лицея им. В. Волошиной в Наро-Фоминске, гимназии №2 в Зарайске и школы №25 в Химках и т. д.

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